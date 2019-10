Förderschulen im Rhein-Kreis : Mehr Schüler – Mosaikschule braucht Container

Info

Mosaikschule in Grevenbroich: 155 Schüler

Sebastianusschule in Kaarst: 106 Schüler

Schule am Nordpark in Neuss: 152 Schüler

Michael-Ende-Schule in Neuss: 183 Schüler

Joseph-Beuys-Schule in Neuss: 115 Schüler

Martinusschule in Kaarst: 151 Schüler

Schule am Chorbusch in Dormagen: 181 Schüler

Herbert-Karrenberg-Schule in Neuss: 197 Schüler