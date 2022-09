Kapelle St. Aloysius in Elevekum, 16 bis 19 Uhr, Führung: Marie-Luise Wätzold. Schon im 19. Jahrhundert entstand der Wunsch der Elvekumer nach einer eigenen Kapelle. Am 19. Februar 1904 wurde mit dem Bau begonnen. Am 14. Februar 1906 wurde die Kapelle dem Heiligen Aloysius geweiht. (Im Bild Mitglieder des Kapellenvereins im Jahr 2021)