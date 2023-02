Wasserstoff und Fischessen mit der CDU Schlüssel-Element für die Energiewende

Dieter Ostermann stellte in seinem klar gegliederten Vortrag zunächst sein Unternehmen vor, das als international tätige Firma weltweit führend ist in der Wasserstoff-Mess- und Regelungstechnik sowie Wasserstoff-Katalysatoren und -Brenner herstellt. Die Kunden sind alle renommierten deutschen Automobilhersteller, Chemiekonzerne und Energieversorger. Spannend wurden die Aussagen des Referenten zum Wasserstoff allgemein. Bis 2030 will die EU zehn Millionen Tonnen Wasserstoff selber herstellen, zudem zehn Millionen Tonnen importieren. Das sind 660 TWh (Terawattstunde = eine Milliarde Kilowattstunden), was 76 Prozent des Erdgasverbrauches im Jahr 2022 in Deutschland entspricht.