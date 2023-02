Ehrung für Handwerker Viel Silber bei der Kfz-Innung

Über den Silbernen Meisterbrief freute sich Dirk Fischer, Geschäftsführer der Firma „Der Kfz Fischer GmbH & Co. KG“ in Korschenbroich. Vor gut 25 Jahren machte der 49-Jährige seinen Meister als Kfz-Mechaniker. Danach arbeitete er zunächst als angestellter Meister in mehreren Unternehmen. 2012 gründete er seinen eigenen Betrieb in Korschenbroich. Er hat heute zwei Mitarbeiter in der Werkstatt, eine von zwei Mitarbeiterinnen im Büro ist seine Frau Claudia.