Ausbildung im Rhein-Kreis : Der Rhein-Kreis bildet Trainees im Umweltamt aus

Rhein-Kreis Der Rhein-Kreis bildet Trainees im Umweltamt aus. Bis zum 22. August können sich Interessierte bewerben, die einen Bachelorabschluss oder ein Diplom in einer ingenieurwissenschaftlichen Fachrichtung haben und ab 1. Dezember die Beamtenlaufbahn einschlagen wollen. Und das erwartet sie.

Die drei jetzigen Trainees Jannik Grewe (31), Susanne Klüsch (25) und Can Cakar (28) schildern, weshalb ihnen die Tätigkeit beim Rhein-Kreis Spaß macht: „Die Arbeitstage sind abwechslungsreich mit Einsätzen im Außendienst. Wir können die Inhalte aus unserem Studium jetzt in der Praxis umsetzen, und besonders die aktuellen Entwicklungen im Klima- und Umweltschutz machen unseren Beruf attraktiv.“

Während ihrer 15-monatigen Ausbildung erhalten die drei praktische und theoretische Einblicke in die Aufgabenbereiche einer Umweltschutzbehörde. Sie lernen in dieser Zeit alles über Aufbau, Aufgaben und Arbeitsweisen der Umweltverwaltung, wobei der Schwerpunkt auf den rechtlichen Grundlagen liegt. Am Ende haben sie die Bereiche Immissionsschutz, Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz durchlaufen und sind nach bestandener Prüfung vielseitig im Amt für Umweltschutz einsetzbar.

Jannik, Susanne und Can haben vorher Maschinenbau, Angewandte Chemie und Bauingenieurwesen studiert und sind gespannt auf ihre zukünftigen Aufgaben in der Umweltverwaltung. So wechseln sich in der Kreisverwaltung praktische Abschnitte bei den Fachbehörden mit theoretischen Anleitungen durch erfahrene Mitarbeiter ab. Das spätere Aufgabenfeld ist breit gefächert: Kreisumweltoberinspektoren erteilen Genehmigungen, überwachen die Einhaltung von Auflagen und bearbeiten auch Bürgerbeschwerden zum Beispiel zu Lärm und Gerüchen.