Versorgung im Rhein-Kreis Essen in Kreisschulen soll regional werden

Zudem sollte die Frage geklärt werden, ob die Ausrichtung auf regionale und ökologische Produkte zwingend zu einem Preisanstieg führen muss. Die Studie zeige, so Rösler in seinem Fazit, dass alle befragten Akteure Interesse haben, die regionale und biologische Lebensmittelversorgung an Schulen zu unterstützen. Insgesamt nahmen 64 Landwirte, elf Schulen, sieben Catering-Unternehmen und fünf Kultureinrichtungen an der Studie teil. Es gebe bereits, so Rösler, regionale Catering-Unternehmen und Landwirte, die Lebensmittel regional und in biologischer Qualität erzeugen und herstellen. Ebenfalls sei das Interesse der Schulen für eine Umstellung da. Sämtliche befragte Akteure gaben als größte Herausforderung den Preis an, denn der wird höher werden. „Der bloße Austausch der eingesetzten Rohwaren mit regionalen und ökologischen Lebensmitteln würde nach Einschätzung aller Befragten zu einem Preisanstieg des einzelnen Essens führen“, meinte Rösler. Daher müssten für die unterschiedlichen Bereiche und für jede Schule individuelle Lösungsschritte erstellt und umgesetzt werden. Ebenfalls sollte das Küchenpersonal der Schulen unterstützt und beraten werden, falls Systeme umgestellt werden.