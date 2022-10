Sinus-Netzwerk im Rhein-Kreis Neuss : Eine Vermittlerin für mehr Sicherheit im Internet

Rhein-Kreis Vera Nather ist Leiterin des Netzwerks „Sicher im Netz unterwegs“ (kurz Sinus). Gemeinsam mit Schulen und außerschulischen Kooperationspartnern will sie Jugendliche und deren Eltern für die Gefahren im Internet sensibilisieren. Als besondere Gefahr hebt sie das „Cyber-Grooming“ hervor.

In dem Netzwerk arbeiten Schulen und außerschulische Kooperationspartner eng zusammen, um in Zeiten der Digitalisierung, Jugendlichen nicht nur die schier unbegrenzten Möglichkeiten des World Wide Webs aufzuzeigen, sondern sie auch für die damit verbundenen Gefahren und Risiken zu sensibilisieren. „Die Mediennutzung schwappt immer weiter zu den jüngeren Kindern herunter. Bereits im fünften Schuljahr können die Kinder iPads bedienen und besitzen fast alle ein eigenes Smartphone“, so Nather.