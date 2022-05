Breitbandausbau im Rhein-Kreis Neuss : CDU will Kooperation mit SpaceX

Rhein-Kreis Neuss Breitbandausbau: „Weiße Flecken“ sollen endlich verschwinden. Doch eine Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Unternehmen gestaltet sich als schwierig.

Nicht so schnell wie erwartet gestaltet sich die Hoffnung der Fraktionen von CDU, FDP und UWG/Freie Wähler-Zentrum im Kreistag, den Breitbandausbau im Rhein-Kreis auch in den entlegenen „weißen Flecken“ durch eine Kooperation zu bewerkstelligen. In einem Antrag beauftragten sie die Kreisverwaltung, Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit dem Unternehmen SpaceX im Rahmen der Umsetzung des Breitbandausbaus auszuloten und so weiße Flecken in abgelegenen Gegenden möglichst schnell mit Internet zu versorgen.