Politik im Rhein-Kreis Neuss Udo Bartsch bleibt Vorsitzender der SPD im Kreistag

„Ich danke Doris Wissemann für ihre engagierte und tatkräftige Arbeit als stellvertretende Fraktionsvorsitzende“, sagt Bartsch, der unter anderem Wissemanns Initiativen, beispielsweise beim Ausbau von erneuerbaren Energien, hervorhebt, die die Umweltpolitik im Kreis geprägt hätten. „Ihre Expertise wird sie weiterhin in der Kreistagsfraktion einbringen, was mich sehr freut“, so Bartsch, der in Korschenbroich lebt.