Innovation im Rhein-Kreis Neuss Fit machen für die Arbeitswelt

Um die Bildung ihrer Kunden zu unterstützen, entwickelt und führt der Bildungsträger professionell Seminare zur beruflichen Qualifizierung durch – und dass an vier Standorten. Der Hauptstandort ist dabei das historische Gebäude an der Hauptstraße in Korschenbroich-Glehn, in dem bereits ein Kloster, ein Altenheim und eine Schule ansässig waren. Der Innenbereich wurde 1986 umfangreich restauriert und renoviert. Zuletzt wurden im Sommer sechs von zehn Schulungsräumen neu ausgestattet. In Neuss liegt das 1500 Quadratmeter große und mit 45 modernen Büroeinheiten sowie drei Schulungsräumen versehene Business Center des Technologiezentrums, in dem ebenfalls Schulungen abgehalten werden können. Eine weitere TZG-Akademie gibt es in Kaarst-Büttgen, die auf die Pflegeweiterbildung und -betreuung spezialisiert ist, aber auch Kurse für digitale Kompetenzen anbietet. Dort wird in fünf Räumen weitergebildet. Jüngst befindet sich in Mönchengladbach ebenfalls ein Akademie-Standort, bei dem man an Coachings und Weiterbildungen in drei Räumen teilnehmen kann. Alle Schulungsräume können bei Bedarf vermietet werden.