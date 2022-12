Unterzeichnung im Rhein-Kreis Rhein-Kreis tritt „Charta der Vielfalt“ bei

Rhein-Kreis · Der Rhein-Kreis setzt ein Zeichen für Diversität in der Arbeitswelt: So hat der Kreistag beschlossen, der „Charta der Vielfalt“ beizutreten, Landrat Hans-Jürgen Petrauschke unterzeichnete die entsprechende Urkunde. Was der Beitritt bedeutet.

22.12.2022, 04:50 Uhr

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke mit der Urkunde. Foto: RKN/W. Walter

Ziel ist ein wertschätzendes Umfeld für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – unabhängig von Alter, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht und geschlechtlicher Identität, körperlichen und geistigen Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung, sexueller Orientierung und sozialer Herkunft. „Wir sind überzeugt: Gelebte Vielfalt und Wertschätzung dieser Vielfalt haben eine positive Auswirkung auf unsere Organisation und auf die Gesellschaft in Deutschland“, heißt es in der Urkunde. Die Diversität der Belegschaft mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten und Talenten eröffne „Chancen für innovative und kreative Lösungen“. Mit dem Beitritt zur „Charta der Vielfalt“ verpflichtet sich der Rhein-Kreis unter anderem, eine Organisationskultur pflegen, die von gegenseitigem Respekt geprägt ist und die Vielfalt innerhalb und außerhalb der Verwaltung anzuerkennen sowie die darin liegenden Potenziale wertzuschätzen und für die Institution gewinnbringend einzusetzen. Die Inhalte der Charta sollen zum Thema des internen und externen Dialogs werden. Über Aktivitäten und Fortschritt bei der Förderung der Vielfalt soll jährlich öffentlich Auskunft gegeben werden. Neben dem Wortlaut der Urkunde hat die Verwaltung darauf hingewiesen, dass „Diversity Management“ und Unternehmensvielfalt auch Bausteine der internen Personalentwicklung des Rhein-Kreises seien und sich im aktuellen Personalentwicklungskonzept wiederfinden. Dieses Konzept wurde im November in der Sitzung des zuständigen Ausschusses vorgestellt, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung weiter. Laut Internetseite des Vereins „Charta der Vielfalt“ wurde die Urkunde mittlerweile von mehr als 3900 Unternehmen und Institutionen unterzeichnet. Der „Diversity Tag“ 2022 war am 31. Mai.

(NGZ)