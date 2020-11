Tipps für Locations im Rhein-Kreis : Hochzeit an einem besonderen Ort

Heiraten, wo einst der Hammer auf den Amboss prallte: Das ist in der Alten Schmiede im Neusser Rathaus-Innenhof möglich. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Rhein-Kreis Wer in diesen Tagen heiraten will, hat es nicht leicht. Corona hat schon mehrfach in diesem Jahr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber villeicht klappt es ja im nächsten Jahr? Oder noch ein Jahr später? Auf jeden Fall sollten sich Heiratswillige frühzeitig im Termin und Location bemühen.

Schloss Dyck Die Stiftung Schloss Dyck bietet in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Jüchen die Möglichkeit, sich standesamtlich im Schloss trauen zu lassen. Dafür steht das Terrassenzimmer im Südflügel des Schlosses zur Verfügung. Das Schloss ist für Trauungen stark gefragt, viele bekannte Persönlichkeiten haben dort schon den Bund der Ehe geschlossen. Die Anmeldung und die Organisation der Trauzeremonien werden über das Standesamt der Gemeinde Jüchen abgewickelt. Nach den Trauzeremonien besteht die Möglichkeit, den historischen Landschaftspark und die Ausstellungen im Schloss zu reduziertem Eintrittspreis zu besuchen oder das außergewöhnliche Schlossambiente für Sektempfänge zu nutzen. Diverse weitere Feierlichkeiten im Schloss sind ebenfalls möglich, Interessierte wenden sich am besten gleich an die Stiftung Schloss Dyck.

Adresse: Schloss Dyck, Jüchen, Kontakt: 02182 824104, Internet: www.stiftung-schloss-dyck.de

Nikolauskloster Wer es klassisch liebt und den Bund der Ehe in den „heiligen Hallen“ der Oblatenmissionare im Nikolauskloster eingehen will, kann das in der klostereigenen Kapelle tun. Die Trauungen dort sind stark gefragt und beliebt, denn das Nikolauskloster liegt inmitten der Natur und in unmittelbarer Nähe des historischen Dycker Wasserschlosses. Wer sich dort trauen lassen möchte, sollte sich allerdings rechtzeitig informieren und sich insbesondere alle relevanten Dokumente ausstellen lassen. Einen guten Überblick geben die Oblatenmissionare auf ihrer Homepage. Der Termin für die Eheschließung wird mit dem Oblatenpater vereinbart, der Trauungen in der Kirche durchführt.

Adresse: Nikolauskloster, Jüchen, Kontakt: 02182 829960, Internet: www.nikolauskloster.de

Stadtarchiv Ein helles Trauzimmer, in dem die Sonne durch die großen Fenster scheint, die zentrale, aber ruhige Lage und die Nähe zum historischen Neusser Obertors machen den Seminarraum des Neusser Stadtarchivs an der Oberstraße zu einer ganz besonderen Hochzeitslocation. Der Raum bietet Platz für rund 20 Personen und sich insbesondere für all die Brautpaare an, die einen historischen Bezug zu ihrer Hochzeit suchen und sich standesamtlich in Gemäuern trauen lassen wollen, in denen die Stadtgeschichte näher erforscht und dokumentiert wird. Durchgeführt werden die Trauungen übrigens vom Standesamt der Stadt Neuss zu bestimmten Terminen, die rechtzeitig vereinbart werden sollten.

Adresse: Oberstraße 15, Kontakt: 02131 903400, Neuss, Internet: www.neuss.de bzw. www.stadtarchiv-neuss.de

Alte Schmiede Die Alte Schmiede liegt im Innenhof des Neusser Rathauses. 80 Jahre lang wurden dort Pferde beschlagen, Hufeinlagen oder Spezialeisen angefertigt. Dieser Ort ist ein Geschenk für einen Standesbeamten: Die Alte Schmiede, eins von drei Trauzimmern in der Stadt, macht es ein bisschen leichter, die Traurede für ein Paar vorzubereiten, denn an den Wänden hängen noch jede Menge Hufeisen, die bekanntlich Glück bedeuten. Wer in der Alten Schmiede heiratet, schätzt die Gemütlichkeit, das Besondere, Nicht-Austauschbare des Ortes. Der Eingang zur „Alten Schmiede“ erfolgt von der Michaelstraße aus, sie liegt im Rathaus-Innenhof ein bisschen im Grün von Büschen und Bäumen versteckt, dafür aber auch abseits der Laufwege. Wer in Neuss heiratet, kann den Service des Standesamts nutzen und über das Amt die Schmiede buchen lassen. Alle anderen können zwar auch die Schmiede buchen, müssen sie dann aber direkt über das Kulturamt anmelden.

Adresse: Michaelstraße 50, Neuss, Kontakt: 02131 903400 (Standesamt) oder für Auswärtige: 02131 904115 (Kulturamt), Internet: www.neuss.d

Kreismuseum Zons An drei Terminen im Jahr kann im Kaminzimmer des Kreismuseums geheiratet werden – auf dem Gelände der Burg Friedestrom. Die ehemalige Zollfeste hat einen malerischen historischen Ortskern und ist weit über die Stadtgrenzen hinaus als Ausflugsziel bekannt. Auch das Kreismuseum als Hochzeitslocation ist beliebt. Zuständig für die Organisation und die Terminvergabe ist das Standesamt der Stadt Dormagen. In Zons selbst bieten zahlreiche Restaurants in historischem Gemäuer Festmahle zum schönsten Tag des Lebens an. Auch für größere Hochzeitsgesellschaften geeignet.

Adresse: Schloßstraße 1, Dormagen-Zons Kontakt: 02133 257691, Internet: www.dormagen.de

Historisches Rathaus Wer es gerne ganz offiziell hat und sich etwa vom Bürgermeister seiner Heimatstadt trauen lassen will, kann das in Dormagen tun. Und zwar nicht irgendwo, sondern gleich mitten in der Stadt, im historischen Rathaus. Die Location ist beliebt, das Trauzimmer gemütlich. Das Besondere: Auch der Dormagener Bürgermeister darf Paare trauen. Beschränkt ist er natürlich nicht nur aufs Rathaus. Auch andere Orte kommen nach Absprache für die standesamtliche Eheschließung infrage. Zuständig ist das städtische Standesamt.

Adresse: Paul-Wierich-Platz 1, Dormagen, Kontakt: 02133 2570, Internet: www.dormagen.de

Schloss Hülchrath Heiraten wie die alten Rittersleut’: Im Hülchrather Schloss können künftige Eheleute vor den Grevenbroicher Standesbeamten den Bund fürs Leben schließen. Das ist sogar unter freiem Himmel möglich, entweder auf der Burgruine oder auf der Festwiese. Romantisch ist die Kulisse allemal: Das am Gillbach gelegene Wasserschloss geht auf eine Burg des zwölften Jahrhunderts zurück und hat einen großen Teil seiner mittelalterlichen Bausubstanz bewahrt. Ein anderer Ort zum Heiraten ist auch die Zehntscheune in Elsen.

Adresse: Schloss Hülchrath, Grevenbroich, Kontakt: 02182 824448, Internet: www.schlosshuelchrath.com

Villa Erckens Warum nicht einmal in einem Museum heiraten? Die Stadt Grevenbroich bietet für das standesamtliche Ja-Wort ihre altehrwürdige Villa Erckens an, die das „Museum der niederrheinischen Seele“ beheimatet. Getraut wird in einem der ehemaligen Gesellschaftsräume des Industriellen Oskar Erckens, der das Haus im klassizistischen Stil im Jahr 1887 errichten ließ. Heute liegt es im ehemaligen Gartenschau-Park der Stadt – mitten im Grünen und in unmittelbarer Nähe zur Erft. Ende Juni sind dort sogar „Abendhochzeiten zur Sommersonnenwende“ möglich.

Adresse: Am Stadtpark 1, Grevenbroich, Kontakt: 02181 659696, Internet: www.museum-villa-erckens.de

Tuppenhof Die Stadt Kaarst bietet seit 2013 einmal im Monat außerhalb des Rathauses Eheschließungen an. Wer will, kann sich im ehemaligen Kuhstall des Kaarster Tuppenhofes trauen lassen. Der bietet Platz für gut 50 Personen – außerdem steht eine Scheune für rund 200 weitere Gäste zur Verfügung. Genießen können Brautpaare dort ein ländliches Ambiente in den Gemäuern des historischen Bauernhofs, der heute als Begegnungsstätte und Museum für landwirtschaftliche Kultur dient. Wer also das Land liebt, ist dort genau richtig. Was diese Location auszeichnet, ist das gewaltige Platzangebot, das Hochzeitsgesellschaften nutzen können.

Adresse: Rottes 27, Kaarst, Kontakt: 02131 511427, Internet: www.tuppenhof.de

Kulturbahnhof Die meisten Paare geben sich gerne in historischen Kulissen das Ja-Wort. Das geht natürlich auch in Korschenbroich, genauer gesagt im Kulturbahnhof, der seit vielen Jahren als Museum dient. Das ehemalige Bahnhofsgebäude aus dem 19. Jahrhundert mit seinen Ausstellungen bietet ein besonderes Ambiente, weil er alte Bahnhofs- und Wartehallenatmosphäre wieder aufkommen lässt. Trauungen werden dort alle zwei Monate einmal durchgeführt. Andere beliebte Orte sind der Sandbauernhof in Liedberg, Schloss Liedberg und das Rittergut Birkhof. Zuständig ist das Standesamt der Stadt Korschenbroich.