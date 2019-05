Telefonseelsorge im Rhein-Kreis Neuss : Über 11.000 Anrufe in 2018

Rhein-Kreis Im Rahmen der „Woche für das Leben“ ist am Freitag der Vortrag „Die Geschichte meines Selbstmords“. Im kommenden Jahr wird die Telefonseelsorge Neuss 50 Jahre alt.

Als sie 1970 gegründet wurde, meldeten sich im ersten Jahr 78 Anrufer. 2018 waren es genau 11.017 Menschen, wie die Leiterin der Einrichtung, Barbara Keßler, mitteilt, die dort Rat, Zuspruch und Hilfe gesucht haben. „27 Prozent davon, also mehr als ein Viertel, litten an diagnostizierten psychischen Erkrankungen“, fügt die Diplom-Psychologin hinzu. Die können dazu führen, dass Betroffene nicht mehr leben wollen. Mit der Suizidprävention beschäftigt sich in diesem Jahr auch die ökumenische „Woche für das Leben“, die gerade läuft und in deren Rahmen die Telefonseelsorge gemeinsam mit dem Familienforum Edith Stein einen erzählen lässt, der nicht mehr leben wollte und sich vor 30 Jahren vor einen Zug warf: Volker Staudt. Er überlebte, doch verlor beide Beine, schrieb das Buch: „Die Geschichte meines Selbstmords“. Darüber wird er am kommenden Freitag, 10. Mai, ab 18 Uhr im Edith-Stein-Haus, Schwannstraße 11, sprechen (Eintritt frei).