Filiale Neuss : Targobank Neuss bleibt auf Wachstumskurs

Rhein-Kreis Das Geldinstitut legt seinen Geschäftsbericht 2019 vor. Deutliches Wachstum bei Tages-, Festgeld- und Finanzierungslösungen. Wegen der Corona-Pandemie wird an den Hygiene- und Verhaltensregeln festgehalten.

Trotz anhaltender Niedrigzinsphase blieben die Sparanlagen in Neuss mit 10,6 Millionen Euro stabil. Das Tagesgeld-Volumen wuchs um 18 Prozent auf 25,2 Millionen Euro. In Festgeld hatten die Kunden in Neuss 11,5 Millionen Euro angelegt – ein Zuwachs von 39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. „Alternative Anlageformen waren im vergangenen Jahr stark nachgefragt. In Neuss konnten wir unser Depotvolumen um 15 Prozent auf 68,2 Millionen Euro ausbauen“, betont Rosado-Heimer.