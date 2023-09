Zahlen für Neuss Targobank bilanziert erstes Halbjahr

Die Targobank Neuss hat ihren Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2023 nach eigenen Angaben fortgesetzt. In den ersten sechs Monaten konnte die Bank unter anderem mit ihren Konditionen für Fest- und Tagesgeldkonten punkten: In Tagesgeldern hatten die Kunden in Neuss zum 30. Juni 32 Millionen Euro angelegt – ein Plus von 21 Prozent seit Jahresbeginn. Das Volumen der Festgelder in Neuss hat sich auf 21 Millionen Euro verdreifacht. Nach Angaben von Dora Rosado-Heimer, Filialleiterin in Neuss, waren unter anderem Alternativen zu klassischen Geldanlagen weiterhin von hohem Interesse – vor allem mit Blick auf Vermögensaufbau und Altersvorsorge.