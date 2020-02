Veranstaltung im Gare du Neuss : „Tag der Logistik“ auf Wachstumskurs

Viele Logistikunternehmen wie Contargo sind im Kreis zu Hause – auch wegen der zentralen Lage und der Hafen-Anbindung. Foto: Unternehmen/Contargo

Rhein-Kreis Die Veranstaltung ermöglicht es Schülern, die Welt der Logistik und Berufsfelder kennenzulernen. Für die Unternehmen ist dies mit Blick auf die Fachkräftesicherung wichtig. Der nächste „Tag der Logistik“ ist am 23. April.

Von Andreas Buchbauer

Die Logistik-Branche im Rhein-Kreis hat Grund, mit Optimismus in die Zukunft zu blicken. Schließlich handelt es sich um eine Wachstumsbranche. Immer mehr Waren gilt es zu bewegen. Der Internethandel klettert zum Beispiel jährlich auf neue Höhen. Die jährlichen Umsatzzuwächse liegen laut Online-Monitor 2019 des Handelsverbands Deutschland (HDE) zwischen vier und fünf Prozent. Das beschert volle Auftragsbücher. Aber es gibt auch Sorgen: Neben der Verkehrsinfrastruktur, die längst unter den hohen Lasten ächzt und dringend eines Ausbaus bedarf, ist dies der Fachkräftemangel. Um jungen Menschen zu zeigen, welche Karrieremöglichkeiten die Branche bietet und welche Berufe es überhaupt gibt, lockt am Donnerstag, 23. April, der Tag der Logistik. „Wir wollen zeigen, wie vielfältig die beruflichen Perspektiven sind“, erklärt Thomas Klann, Leiter des Arbeitskreises Logistik (AK) in der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) der CDU im Rhein-Kreis, dessen Expertise auch auf Bundesebene gefragt ist.

Ausgerichtet wird der Info-Tag von der Bundesvereinigung Logistik (BVL). Und die untermauert mit Zahlen, wie groß der Stellenwert der Branche für die deutsche Wirtschaft ist. Mit rund 279 Milliarden Euro Umsatz in 2019 ist die Branche demnach nach Handel und Automobilindustrie der drittgrößte Wirtschaftsbereich in Deutschland. Und: Deutschland habe mehr als 25 Prozent Anteil am europäischen Logistikmarkt. Dies liege unter anderem an der Spitzenposition im Bereich Logistiktechnologie, aber natürlich auch an der geografischen Lage. Und davon profitiert auch der Rhein-Kreis Neuss, der auch dank des Neusser Hafens eine bedeutende Rolle im europäischen Warenverkehrsnetz einnimmt.

Info Zentrale Veranstaltung im Gare du Neuss Wann Der „Tag der Logistik“ findet im Rhein-Kreis Neuss am Donnerstag, 23. April, statt. Was Im Gare du Neuss gibt es von 10 bis 15 Uhr eine zentrale Veranstaltung mit Aktionen, Ständen und Vorträgen. Parallel werden im Zuge der Berufsfelderkundung auch Unternehmensbesuche angeboten.

Am „Tag der Logistik“ werden sich Unternehmen und Akteure aus dem Kreis daher wieder Schülern im Gare du Neuss vorstellen. Einige Firmen öffnen auch ihre Türen. „Die Veranstaltung wächst, und die Nachfrage auch“, betont Klann. Ein Schlüssel zum Erfolg bei der Gewinnung von Nachwuchskräften für morgen ist auch die Berufsfelderkundung. „Wir suchen noch Ausbildungsbetriebe, die sich aktiv einbringen und Schülern ab Klasse 8 Berufsbilder aus der Logistik näher vorstellen“, erklärt Klann. Einige „Neuzugänge“ gebe es bereits zu verzeichnen. „Im Hinblick auf die Aussteller sind in diesem Jahr neu dabei: der Zoll, Aldi, Asics und Ambrogio“, betont Klann. Mit Blick auf die Schulen wünscht er sich, dass mehr Gymnasien den Blick auf Ausbildungsberufe in der Logistikbranche legen würden. „Direkt vor der Haustür gibt es für junge Menschen aus dem Rhein-Kreis Neuss hervorragende berufliche Perspektiven in der Logistik-Branche“, meint Klann.