Filmprojekt im Rhein-Kreis : Film mit Erlebnissen im Lockdown

Rhein-Kreis Senioren aus dem Rhein-Kreis haben zu einer Filmcollage von Regisseur Stefan Filipiak beigetragen. Er ist auch Dozent am Kulturforum Alte Post.

Im Sommer 2020 dachte man noch mit einem blauen blauen Auge davonzukommen. Doch seit dem 2. November herrscht erneut im Lockdown. Wie geht es den „Jungen Alten“ zwischen Anfang 60 und Ende 70 in diesem Winter 2020/21? Ohne Ehrenämter, Kurse, Kino , Theater, Museen, Café-Besuche, Reisen, ohne Treffen mit Freundinnen und Freunden. Gut, sie sind meist finanziell abgesichert, zum Supermarkt gehen sie selbstständig, aber reicht es Ihnen, das Leben in unfreiwilliger Isolation allein vom Wohnzimmerfenster aus zu betrachten?

24 Senioren aus neun Städten in Nordrhein-Westfalen – darunter allein acht aus dem Rhein-Kreis – hat es nicht gereicht. Sie sind dem Aufruf gefolgt, am Filmprojekt „Was machen wir jetzt?“ der Düsseldorfer Seniorenbühne Theater66 teilzunehmen. Sie sandten 31 Textbeiträge, 152 Bilder und 20 Filmsequenzen ein, die sich sehr persönlich mit den Fragen auseinandersetzen: Was sehe, fühle, denke und entdecke ich im zweiten Lockdown? Sind da nur Lähmung und Sorge? Oder Wut und Frust? Oder gibt es auch Lichtblicke und neue Erkenntnisse? Oder alles gleichzeitig? Oder abwechselnd?