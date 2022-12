Was steckt hinter „Lorawan“? Startschuss für neues Funknetz im Rhein-Kreis

In einem ersten Schritt wurden kleine Antennen der Firma melita.io auf Kreisgebäuden installiert. In Pilotprojekten hat der Kreis dann begonnen, in seinen Schulen unterschiedliche Sensoren einzusetzen, um Lichtverhältnisse, CO 2 -Konzentrationen und Raumtemperaturen in den Klassenräumen zu messen und in der Gebäudewirtschaft des Kreises zentral anzeigen zu lassen. Die Messdaten liefern Informationen zur Optimierung des Energieverbrauchs und der Luftqualität. „Wir erreichen durch die Transparenz der Verbrauchsdaten in Echtzeit eine neue Qualität der Reduzierung des Energieverbrauches. Damit können wir zum Klimaschutz beitragen und Kosten senken“, sagt Horst Weiner, Chief Information Officer und Leiter der IT-Abteilung der Kreisverwaltung.