Zahngesundheit im Fokus Der Rhein-Kreis Neuss sucht die „Kita mit Biss“

Das Modell „Kita mit Biss“ wurde 2004 in Frankfurt an der Oder entwickelt und ist heute ein echter Exportschlager des Landes Brandenburg. Mit „Kita mit Biss“ arbeiten schon Behörden, Träger und Einrichtungen in Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und natürlich in Brandenburg, wo sich schon Hunderte Kitas angeschlossen haben und zertifizieren ließen. Alleine in Frankfurt/Oder sind 29 von 30 Kitas bei diesem Aufklärungs- und Ernährungsprogramm dabei, berichtet Dolores Hübner vom Zahnärztlichen Dienst der Stadt. In Frankfurt/Oder sei das inzwischen ein Qualitätsmerkmal.