Wirtschaft im Rhein-Kreis Neues Programm für junge Unternehmer

Hildegard Fuhrmann, Gründungsberaterin des Rhein-Kreises Neuss, und ihr Viersener Pendant Mathias Brockmann haben das neue Programm soeben vorgelegt. Neben den Basis-Seminaren zu den Themen Existenzgründung, Buchführung und Marketing finden auch wieder zwei Netzwerk-Abende bei einem Unternehmen statt. Nach einem Fachvortrag gibt es dort die Gelegenheit zum Austausch. Am Dienstag, 28. Februar, geht es in der „Haba“-Digitalwerkstatt um den Markenschutz. Beim Unternehmen „MJAE.Solutions,“ das sich ebenfalls in Neuss befindet, dreht sich am Dienstag, 16. Mai, alles um die Frage „Wie schütze ich mich und meine Daten?“. Beginn ist jeweils um 18 Uhr.