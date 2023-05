Aktion Stadtradeln im Rhein-Kreis Neuss Mit dem Rad Kilometer sammeln fürs Klima

Jeder geradelte Kilometer zählt“ lautet das Motto der Aktion „Stadtradeln“, an der sich der Rhein-Kreis mit seinen acht kreisangehörigen Kommunen erneut beteiligt. Gezählt wird in diesem Jahr vom 26. Mai bis 15. Juni, und die Erwartungen im Vorfeld sind groß. Denn mit kreisweit 7525 Teilnehmerinnen und Teilnehmern (davon 1910 in Neuss) wurden im Vorjahr neue Rekorde aufgestellt – und mit einer Gesamt-Fahrleistung von 1,38 Millionen Kilometern kreisweit 213 Tonnen Kohlendioxid vermieden.