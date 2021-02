St. Augustinus Gruppe erhält Integrationsauszeichnung : Höchstpunktzahl für die Arbeit von Fatima Meyer-Hetling

Neuss Seit 2016 ist die Mentorin für Geflüchtete in der St. Augustinus Gruppe tätig. Diese Stelle wurde geschaffen, um potenziellen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit Migrationshintergrund den Schritt ins Berufsleben zu erleichtern.

„Wir fördern Anerkennung“ – diese besondere Auszeichnung hat jetzt die St. Augustinus Gruppe bekommen – sogar mit bestmöglicher Bewertung. Das Siegel ist eine Initiative des Projekts „Unternehmen Berufsanerkennung“, unterstützt vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag sowie dem Zentralverband des Deutschen Handwerks und gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und zeichnet Unternehmen aus, die auf herausragende Art und Weise Beschäftigte im Verfahren der Anerkennung ihrer ausländischen Berufsabschlüsse unterstützen. Fatima Meyer-Hetling, Integrationsbeauftragte und Mentorin für Geflüchtete bei der St. Augustinus Gruppe, sieht es als Bestätigung für ihre Arbeit: „Das Siegel ist ein klares Zeichen für eine offene Betriebskultur, die Fachkräfte aus aller Welt begrüßt und wertschätzt. Ganz besonders stolz bin ich darauf, dass wir für unser Engagement die höchstmögliche Punktzahl erreicht haben.“ Seit 2016 ist die Mentorin für Geflüchtete in der St. Augustinus Gruppe tätig. Diese Stelle wurde damals neu geschaffen, um potenziellen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit Migrationshintergrund den Schritt ins Berufsleben zu erleichtern. „Die Herausforderungen, vor die Geflüchtete noch vor dem Eintritt in die Arbeitswelt gestellt werden, sind groß. Da ist es unabdingbar, dass ihnen jemand, der tief in diesem Themengebiet steckt, zur Seite steht – sei es bei Behördengängen, beim Einholen von Genehmigungen oder beim Ausfüllen von Formularen“, weiß sie. Die St. Augustinus Gruppe geht noch einen Schritt weiter und übernimmt beispielsweise Verfahrensgebühren oder ermöglicht sogenannte Anpassungsqualifizierungen.