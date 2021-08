Corona im Rhein-Kreis : Sportvereine bieten kreisweit mobile Impfaktionen an

Die Impftermine werden über die Homepages der Vereine und die Social Media Kanäle bekannt gegeben. Foto: dpa/Daniel Karmann

Rhein-Kreis In einer konzertierten Aktion, die vom Sportbund Rhein-Kreis Neuss gestartet wurde, rufen Sportvereine aus allen acht Kommunen in den kommenden Wochen zur Beteiligung an Impfaktionen auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei verschiedenen Anlässen, entweder unter der Woche oder an den Wochenenden, werden Termine angeboten, damit Vereinsmitglieder sowie deren Familien, Freunde und Bekannte vor Ort geimpft werden können. Aber auch die Bürger in dem jeweiligen Stadtteil können das Angebot wahrnehmen.

„Es freut uns, dass wir gemeinsam mit Landrat Hans-Jürgen Petrauschke eine Impfkampagne für die Sportvereine des Kreises starten können“, betont Hermann-Josef Baaken, Vorsitzender des Sportbunds. „Eine möglichst hohe Impfquote ist entscheidend, um einen Weg aus der Pandemie zu finden. Es ist uns eine Herzensangelegenheit, dass wir den Anteil der geimpften Personen damit weiter erhöhen. Für uns in den Sportvereinen ist dies eine sehr wichtige Basis, um den aktiven Trainings- und Wettkampfbetrieb wieder umfassend und durchgehend anbieten zu können. Dies hilft allen, die den Sport und die Bewegung besonders dringend benötigen.“ Sowohl die Sportvereine als auch der Sportbund informieren über ihre Homepages und über Social Media-Kanäle, wann und wo die Impfstationen zu finden sind. Eine vorherige Anmeldung ist nicht zwingend notwendig. Geimpft wird mit den Stoffen der Hersteller Biontech und Johnson & Johnson. Impfwillige können sich den Impfstoff vor Ort aussuchen.

(NGZ)