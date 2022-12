Pflege im Rhein-Kreis Neuss Sozialpolitiker stimmen für Koordinatorenstelle

So informierte die Verwaltung, dass es am 10. November ein weiteres Gespräch zwischen Kreis, Jobcenter und TZG gegeben hatte, und die Stelle nun zum 1. Januar 2023 eingerichtet werde, so dass zügig mit der Umsetzung des Programms begonnen werden könnte. Damit sollen Menschen für den Pflegeberuf akquiriert und qualifiziert werden. Mit diesem Programm wird sowohl dem 10-Punkte-Plan der Kreistagsfraktionen von CDU, FDP und UWG/Freie Wähler-Zentrum als auch dem Antrag „Bunte Pflege“ der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Rechnung getragen. „Es ist wichtig, alle Menschen im Rhein-Kreis für den Pflegeberuf zu gewinnen und zu qualifizieren“, sagt Marianne Michael-Fränzel, Sprecherin der Grünen für Altenpolitik.