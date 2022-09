Bilanz nach einem Jahr : Neue Notfall-App 37 Mal im Kreis genutzt

Die Notruf-App „Nora“ ist eine Ergänzung zu den Notrufnummern 110 und 112 von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Neuss Vor einem Jahr wurde die bundesweite Notruf-App „Nora“ eingeführt. Auch Menschen mit einer Gehör- oder Sprachbehinderung können damit unkompliziert einen Notruf absetzen. So fällt die erste Bilanz im Rhein-Kreis aus.

Es ist eine App, die Leben retten soll – besonders für Menschen mit Hör- oder Sprachbehinderungen. „Nora“, die offizielle Notruf-App der Bundesländer, realisiert durch das Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen, wurde vor einem Jahr ins Leben gerufen und stellt seitdem eine Alternative zum konventionellen Notruf dar.

Über „Nora“ kann jeder einen Notruf absetzen – in ganz Deutschland. Dazu müssen bis zu fünf aufeinanderfolgende Fragen zur konkreten Notsituation beantwortet werden. „Nora“ nutzt dabei die Standort-Funktion des Smartphones, um den genauen Standort an die zuständige Einsatzleitstelle zu übermitteln. So können Einsatzkräfte Nutzer besser finden, auch wenn sie selbst nicht genau wissen, wo sie sind. In bedrohlichen Lagen, in denen der Notruf möglichst unbemerkt bleiben soll, ist auch ein „stiller Notruf“ möglich.

Info „Nora“-App ist kostenlos für iOS und Android Download Um die „Nora“-App zu nutzen, ist lediglich das Herunterladen der App auf einem Smartphone oder anderem mobilen Endgerät sowie die Bestätigung einer Rufnummer erforderlich. App-Store Die App wird kostenlos in den App-Stores von iOS und Android angeboten.

„Aus zahlreichen Rückmeldungen wissen wir, dass die App das persönliche Sicherheitsempfinden vieler Menschen positiv beeinflusst. Schließlich bietet sie die Möglichkeit, ganz ohne zu sprechen einen Notruf abzusetzen. Auch bei stotternden Menschen ist sie nach unseren Erkenntnissen sehr beliebt. Mehr als eine Viertelmillion Downloads zeigen, dass wir da einen Nerv getroffen haben“, bilanzierte Innenminister Herbert Reul vor wenigen Tagen.

Auch im Rhein-Kreis Neuss erreichen Anwender mit der App die Polizei, Feuerwehr und den Rettungsdienst im Notfall. Wie die Kreis-Leitstelle auf Nachfrage mitteilt, wurden seit dem Start von „Nora“ im September 2021, bislang 37 Notrufe im Kreis bearbeitet, die über die App getätigt wurden. Kreissprecher Benjamin Jospehs berichtet, dass die erste Zwischenbilanz aus der Kreis-Leitstelle, die für die Notrufe von Rettungsdienst und Feuerwehr im Kreisgebiet zuständig ist, positiv ist. „Die Bedienung der eingehenden Notrufe, welche über eine Weboberfläche am Computer des Einsatzleitrechners abgewickelt wird, ist einfach, intuitiv und übersichtlich. Die Entwickler der App haben sich auf das Wesentliche fokussiert, was bis heute als gut empfunden wird“, so Josephs.

Der Mehrwert der App liege vor allem darin, dass auch Menschen mit Gehör- oder Sprachbehinderungen oder ohne ausreichende Deutschkenntnisse, die Möglichkeit haben, unkompliziert einen Notruf absetzen zu können. „Die App trägt damit zu einer verbesserten Sicherheit sowie einer schnellen Erreichbarkeit von Rettungsdienst und Feuerwehr bei“, fügt Jospehs hinzu.

Neben der „Nora“-App nutzt die Kreis-Leitstelle aber noch ein weiteres, digitales Programm, um die Erstversorgung in Notsituationen zu verbessern. Seit dem Jahr 2018 wird nämlich auch das Programm „EmergencyEye“ in der Leitstelle genutzt und kann bei allen über ein internetfähiges Smartphone eingehenden Notrufen eingesetzt werden.

Im Gegensatz zur „Nora“-App steht bei „EmergencyEye“, das vom Grevenbroicher Unternehmen Corevas entwickelt wurde, zusätzlich die Übertragung von Bildmaterial im Vordergrund. So kann die Kreis-Leitstelle – natürlich nur nach Zustimmung des jeweiligen Teilnehmers – auf die Handy-Kamera des Anrufenden zugegriffen und beispielswese die Einsatzstelle bei einem Unfall fotografieren und filmen. „Der jeweilige Einsatzbearbeiter kann sich sofort ein umfassenderes und detailreicheres Bild von der Situation machen und so von Beginn an zusätzliche zielgerichtete Maßnahmen in die Wege leiten“, erklärt Josephs.