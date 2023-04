Tag der Logistik in Neuss Nachwuchs-Sorgen in der Zukunftsbranche

Wie fast in jeder Branche mangelt es auch in der Logistik an Nachwuchskräften. Thomas Klann vom Vorstand des Vereins Logistik Region Rheinland freute sich deshalb umso mehr, rund 350 Schülern einen der zahlreichen Berufe in der Logistikbranche im Gare du Neuss schmackhaft zu machen. Einzelne Unternehmen, wie Contargo, boten Führungen auf dem Betriebsgelände an.