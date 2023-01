Mobilität im Rhein-Kreis So sehen die Pläne des VRR aus

In der Sitzung wurde noch einmal die Wichtigkeit der Rheinischen Revierbahn betont, die als Personen- und Güterverkehr auf der Montzen-Linie die Häfen von Neuss und Antwerpen verbinden soll. Wie sie von Bedburg in Richtung Aachen weitergeführt werden kann, liegt nicht im Entscheidungsbereich des Rhein-Kreises, sondern in dem des Regierungsbezirks Köln. Eine Machbarkeitsstudie soll prüfen, ob eine Weiterführung über Düren oder Jülich nach Aachen angestrebt wird. „Uns liegt die Revierbahn sehr am Herzen“, sagte Demmer.