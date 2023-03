Essen im Rhein-Kreis So kommt das Wildfleisch direkt aus der Region

Auch wenn der Fleischkonsum allgemein rückläufig ist, regionales Fleisch erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Wissen, wo herkommt, was auf dem Teller landet, ist für viele Menschen wichtig. Für Liebhaber von Wildfleisch gibt es eine App, die den Weg direkt vom Jäger zum Verbraucher komplikationslos gestalten soll. „Waldfleisch“ heißt sie, und auch Jäger aus dem Rhein-Kreis sind dort zu finden. Zwei von ihnen sind Anna und Alexander Koppers aus Kaarst. Beide sind Jäger, seit 2016, haben ihren Jagdschein zusammen gemacht und mittlerweile auch ein Jagdrevier in der Eifel gepachtet. „Für acht Jahre haben wir das Revier gepachtet und versuchen, mindestens einmal pro Monat für ein Wochenende dorthin zu fahren“, erzählt Alexander Koppers. Der 30-Jährige und seine Frau sind auf dem Land groß geworden, haben viele Jäger in ihrem Freundeskreis. Da war es für sie naheliegend, selbst den Jagdschein zu machen. Das nimmt übrigens nicht nur viel Zeit in Anspruch, sondern ist auch gar nicht so billig. „Ungefähr 2000 Euro haben wir dafür ausgegeben“, so Koppers.