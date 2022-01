Hilfsangebot im Rhein-Kreis : So bietet die Wohnberatung seit zehn Jahren Unterstützung an

So bietet die Wohnberatung seit zehn Jahren Unterstützung an

Rhein-Kreis Die Wohnberatung im Rhein-Kreis besteht seit zehn Jahren und hat vielen schon zu einem selbständigen und sicheren Leben zu Hause verholfen.Welche Unterstützung sie anbietet.

Seit 2011 unterstützt sie Behinderte, Menschen über 55 Jahre, die sich Gedanken über das Wohnen im Alter machen, und Senioren, die so lange wie möglich daheim bleiben möchten. Die Wohnberatung in Trägerschaft des katholischen Caritasverbands, 2021 mit 88.500 Euro vom Rhein-Kreis gefördert und auch von den Landespflegekassen unterstützt, ist darüber hinaus Partnerin für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen. Dabei sind die Stichworte Orientierung, Sicherheit und Entlastung besonders wichtig.

Eine Wohnung mit wenigen oder am besten ohne Barrieren soll es den Menschen ermöglichen, so lange wie möglich in der gewohnten Umgebung zu bleiben. Das Spektrum der möglichen Maßnahmen reicht von der Beseitigung kleiner Schwellen und Stolperfallen über das Anbringen von Haltegriffen, Handläufen oder Rampen bis hin zum Umbau des Badezimmers. „Wir machen eine Bestandsaufnahme, weisen auf Probleme hin und zeigen Lösungen auf“, sagen die Caritas-Wohnberaterinnen Marion Schröer, Beate Müller und Cordula Bohle. Bei der praktischen Umsetzung von umfangreichen Veränderungen in der Wohnung kommt eine Architektin des Rhein-Kreises dazu, mit der die Vorschläge und Ideen aus baulicher Sicht abgestimmt werden.