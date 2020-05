Kinderstiftung Lesen bildet Neuss : Kleine Künstler machen das Leben der Eule bunt

Rhein-Kreis Die Kinderstiftung „Lesen bildet“ hat die Malaktion zu dem von ihr herausgegebenen Buch „Die kleine Eule aus dem Fachwerkhaus“ beendet. Nun ist auch eine Ausstellung mit den eingereichten Zeichnungen geplant.

Her mit der Farbe! So lautete der Aufruf der Kinderstiftung „Lesen bildet“ an alle Kinder bis zum Alter von acht Jahren im Rhein-Kreis Neuss und der Landeshauptstadt Düsseldorf, sich an einem Ausmalwettbewerb zu beteiligen…..und dabei selbst kreativ zu werden. Die Kinder konnten sich aus fünf Zeichnungen des Illustrators Jan Hillen aus dem heimatkundlichen Buch über „Die kleine grüne Eule aus dem Fachwerkhaus“ das eigene Lieblingsmotiv von der Homepage der Kinderstiftung herunterladen (lassen) und sofort zu Wassermalfarben oder Buntstiften greifen, um die Bilder auszumalen.