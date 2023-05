Strukturwandel im Rhein-Kreis Neuss Sichere Energie durch Magnetfusion?

Der für 2030 verabredete Ausstieg aus der Braunkohle ist nicht in Stein gemeißelt. Nach einer Überprüfung durch das Bundeswirtschaftsministerium zur energiepolitischen Notwendigkeit 2026 kann es durchaus sein, dass sich das Ausstiegsdatum auf 2033 verschiebt. Diese Verzögerung habe keinerlei Auswirkung auf die neue Leitentscheidung des Landes NRW, wie Alexandra Renz, Leiterin der Landesplanung im NRW-Wirtschaftsministerium, bei ihrem Bericht in der Sitzung des Ausschusses für Strukturwandel und Arbeit erläuterte. Die Eckdaten würden sich nicht ändern, wie etwa der Erhalt der fünf Dörfer am westlichen Tagebaurand oder der Mindestabstand von 400 Metern zur Bebauung.