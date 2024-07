Rhein-Kreis regelt Nachfolge von Tilmann Lonnes Sebastian Johnen wird Dezernent im Kreishaus

Die Führungsriege im Kreishaus verändert sich – und wieder wurde die Kreisverwaltung in einem kommunalen Rathaus „fündig“. Nach Gregor Küpper, der vor genau zwei Jahren von der Gemeinde Rommerskirchen als jüngster Neuzugang zum Kreis wechselte, kommt nun Sebastian Johnen (41) als Dezernent an Bord. Der in Kaarst lebende Jurist war fast zehn Jahre lang bei der Stadt Grevenbroich tätig und kehrt nun – nach vier Jahren im Dienst der Stadt Monheim – zurück in den Rhein-Kreis.