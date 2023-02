Neubesetzung im Rhein-Kreis Schulpsychologie unter neuer Leitung

Daniela Frimmersdorf ist mit ihrem Team Ansprechpartnerin für Lehrkräfte an den Schulen, Beschäftigte sowie Eltern und Schüler. „Wenn Probleme auftauchen, dann ist unser Ziel, gemeinsam mit den Beteiligten herauszuarbeiten, wie die Situation verbessert werden kann. Bei schulbezogenen psychologischen Fragen und Problemen bieten wir eine qualifizierte Unterstützung und Beratung“, betont die neue Leiterin. Häufig melden sich auch Eltern, die sich Sorgen um ihr Kind machen. Die Anlässe reichen von Prüfungs- und Schulangst über Mobbing bis hin zu Über- oder Unterforderung in der Schule und Verhaltensauffälligkeiten. Die psychologischen Fachkräfte und Sozialpädagoginnen überlegen gemeinsam mit den Betroffenen, wie die Kommunikation und Kooperation zwischen Eltern, Lehrern und Schülern in der jeweiligen Situation gestärkt werden kann. Dabei, so Daniela Frimmersdorf, helfe der Blick von außen, um neue Wege aufzuzeigen. Auch Krisenprävention ist neben der Unterstützung in Krisen eine wichtige Aufgabe des Schulpsychologischen Dienstes.