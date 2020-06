Schule im Rhein-Kreis : Schulleiter beklagen schlechten Informationsfluss

Siegfried Knaul ist Schulleiter der Schule am Nordpark. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Rhein-Kreis Seit zehn Tagen gibt es auch in den Förderschulen mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung wieder Präsenzunterricht. Allerdings sei die Informationspolitik des Landes „eine absolute Katastrophe“, sagt ein Schulleiter.

Von Anneli Goebels

Die drei Schulleiter sind sich in zwei Dingen einig: Zum einen war es wichtig, dass am Montag vor einer Woche auch der Präsenzunterricht in den drei Förderschulen des Rhein-Kreises mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung endlich wieder begonnen hat, zum anderen aber seien entsprechende Informationen des Landes viel zu kurzfristig gekommen. „Nur stückchenweise wurden wir informiert, eine absolute Katastrophe“, sagt Siegfried Knaul, Schulleiter an der Schule am Nordpark, deutlich. Seine Kollegen Markus Steinhauer (Mosaikschule in Hemmerden) und Georg Klein (Sebastianusschule in Holzbüttgen) sehen das ähnlich.

Doch der Ärger hat sich mittlerweile gelegt, weil der Schulalltag wieder läuft – wenn auch anders in Corona-Zeiten. Und eins sehen alle: Die Schüler freuen sich sehr, wieder in die Schule kommen zu dürfen. „Für unsere Kinder findet ein großer Teil ihres sozialen Lebens in der Schule statt“, erklärt Knaul. Das sei eben nicht so wie bei den Kindern und Jugendlichen der Regelschulen, deren soziales Leben größtenteils auch außerhalb der Schule funktioniere. 36 Mädchen und Jungen werden „am Nordpark“ seit dem 25. Mai täglich unterrichtet, in neun Lerngruppen à vier Schülern. 152 Schüler hat die Schule insgesamt. „Jeder Schüler wird bis zu den Sommerferien noch vier Schultage haben“, so Knaul. Freitags stehe für die Schüler, die den 1,50-Meter-Abstand nicht einhalten können und von einem Schul-Assistenten begleitet werden, Einzelunterricht auf dem Programm.