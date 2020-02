Regionales Bildungsnetzwerk : Schulen, Eltern und Kommunen sind künftig besser vernetzt

Rhein-Kreis Der Rhein-Kreis Neuss hat ein Regionales Bildungsnetzwerk eingerichtet. Das Bildungsbüro ist die zentrale Anlaufstelle. Ein Schwerpunktthema des neuen Teams ist die Digitalisierung.

Für Schulen, Lehrer, Kommunen, Eltern und Schüler gibt es künftig eine gemeinsame Anlaufstelle, die sich um Bildungsbelange im gesamten Rhein-Kreis kümmert: das Regionale Bildungsnetzwerk. „Ein Gedanke ist es, die einzelnen Partner, die Bezirksregierung und andere Stellen im Bildungswesen zusammenzubringen, die ansonsten aneinander vorbei reden“, sagt Doris Mauser von der Bezirksregierung Düsseldorf. Der Rhein-Kreis, sagt sie, sei einer von nur noch drei Kreisen noch ohne ein solches Netzwerk gewesen. „Wir gehören zwar mit zu den letzten, sind aber froh, dass wir das Bildungsnetzwerk jetzt haben“, sagt Kreis-Schuldezernent Tillmann Lonnes. Er hofft, dass durch die Vernetzung an vielen Schrauben rund um das Schulleben nun besser gedreht werden kann. Das schließe individuelle Förderung genauso ein wie Standards für die Handynutzung an Schulen oder Strategien gegen Mobbing im Klassenzimmer, erklärt Laura Flöter. „Die acht Kommunen im Kreis haben da ganz unterschiedliche Bedürfnisse – diese gilt es nun erst einmal zu erfassen“, sagt Flöter.

Bildungsbüro Kümmert sich im Kreishaus, Oberstraße 91 in Neuss, um die Umsetzung der Maßnahmen. Schulen, Schüler oder Eltern können sich mit Anliegen wenden an Melissa Sikorski. Telefon: 02131 928-4004.

„Große Diskussionen gibt es in Kaarst hinsichtlich der Gestaltung der Nachmittage in den Schulen“, berichtet Doris Mauser aus der ersten Zusammenkunft des Lenkungskreises. Zu den Diskussionspunkten zählen sowohl die Betreuung im offenen Ganztag als auch Unterrichtskonzepte im Ganztagsbetrieb, auch mit Hinblick auf die räumlichen Möglichkeiten. „An uns liegt es nun Konzepte zur Qualitätssicherung des Nachmittagsbetriebs zu erstellen“, sagt Mauser. Des Weiteren arbeitet das Bildungsbüro bereits an der Erstellung einer „Bildungslandkarte“, in der sämtliche außerschulischen Bildungseinrichtungen im Rhein-Kreis verzeichnet sein sollen.