Beratungsstelle im Rhein-Kreis Neuss : Schnelle Hilfe für Menschen mit psychischen Problemen

Rhein-Kreis Der Sozialpsychiatrische Dienst des Kreises ist eine Beratungsstelle, die Menschen mit psychischen Erkrankungen und bei Suchtfällen unterstützt. Auch Angehörige werden beraten. Es geht darum, Menschen zu überzeugen, sich helfen zu lassen.

Eng zusammen arbeiten die Mitarbeitenden des Sozialpsychiatrischen Dienstes mit Fachärzten, Kliniken und Verbänden in der Region und stehen eben auch als Ansprechpartner für Angehörige zur Verfügung. „Oft wissen die ja gar nicht, wie sich verhalten sollen, wie sie am besten helfen und unterstützen können. Sie merken nur, es stimmte was nicht. So geht es auch Kollegen, die sich aufgrund von Homeoffice nun lange nicht gesehen haben und feststellen, dass einer vielleicht komische E-Mails schreibt. Auch sie können sich vertraulich an uns wenden, wenn sie meinen, das Hilfe notwendig ist“, sagt der Mediziner. Wer sich übrigens an den Dienst wendet, braucht nicht zu befürchten, monatelang auf einen Termin warten zu müssen. „Das geht sehr schnell, innerhalb weniger Tage“, verspricht Stephan Düss. Dabei hilft, dass die Mitarbeitenden des Dienstes auch Sprechstunden in Dormagen, Grevenbroich und Korschenbroich anbieten, der Zugang zum Angebot somit bewusst niederschwellig ist. Beratung erfolgt übrigens in Einzel-, Paar- und Familiengesprächen – sie ist vertraulich und kostenfrei. Zur den Aufgaben der Beratungsstelle gehöre unter anderem aber auch, erläutert Düss, die Einleitung von gesetzlichen Betreuungen, wenn festgestellt werde, dass der Hilfesuchende eine Gefahr für sich und/oder andere darstelle. Zudem erstellt der Facharzt psychiatrische Gutachten für den Rhein-Kreis. „Bei minderjährigen Kindern in betroffenen Familien wird je nach Situation das Jugendamt hinzugezogen“, sagt Düss, den die Arbeit auch nach vielen Jahren immer wieder erfüllt. „Wissen Sie, wenn man es schafft, Menschen, die psychisch krank sind, zu motivieren, Hilfe anzunehmen, also für sich etwas zu tun, dann ist das schon ein tolles Gefühl“, sagt er. Die Fokussierung auf immer wieder einen neuen „Fall“ mache die Beratungen sehr abwechslungsreich.