Rettungsdienste und Feuerwehr im Rhein-Kreis : Hilfskräfte fuhren 76.600 Einsätze

Rhein-Kreis Die Kreisleitstelle verzeichnet 2020 weniger Rettungsdienst-Fahrten als 2019. Wegen der Corona-Pandemie waren weniger Menschen mobil und es fanden keine Großveranstaltungen statt.

Die Einsätze im Bereich des Rettungsdienstes lagen deutlich niedriger als zuvor. „Wegen Corona waren die Menschen weniger mobil, und es haben keinerlei Großveranstaltungen stattgefunden“, erklärt Marcus Mertens, der Leiter des Amtes für Sicherheit und Ordnung. Auffällig sei jedoch der enorme Zuwachs an Anrufen, die nicht unmittelbar Feuerwehr und Rettungsdienst zuzurechnen sind. „Viele Menschen haben sich aufgrund der Pandemie rat- und hilfesuchend an die Kreisleitstelle gewandt, so dass sich das Anrufaufkommen in diesem Bereich auf 63.747 telefonische Kontakte erhöht hat“, informiert Mertens.