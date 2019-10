Ehrenamt im Rhein-Kreis : Rettungsdienste suchen freiwillige Helfer

Rhein-Kreis DRK hat Kontakt mit 50 Schulen aufgenommen.

Das Problem: „Das Zeitfenster, das wir bekommen, um für unsere Zwecke zu werben, ist sehr klein, weil an den Schulen permanent was los ist.“ Man habe mittlerweile mit 50 Schulen im Rhein-Kreis Kontakt aufgenommen, mit acht in Dormagen, neun in Grevenbroich, zwei in Jüchen, sechs in Kaarst, drei in Korschenbroich, fünf in Meerbusch, drei in Rommerskirchen und 14 in Neuss. „Um welche Schulen handelt es sich?“, wollte Sabine Kühl (SPD) wissen. Sie erfuhr, dass es überwiegend die weiterführenden Schulen sind, mit denen das Deutsche Rote Kreuz Kontakte zu knüpfen versucht. Kreisbrandmeister Norbert Lange sucht ebenfalls Ehrenamtler. Die Werbekampagne des Landes Nordrhein-Westfalen bezeichnete er als hochprofessionell, sie habe aber auch einige Millionen Euro verschlungen.