Schulstart im Rhein-Kreis : Polizei rät, den Schulweg gründlich einzuüben

Rhein-Kreis Auch die Kreispolizeibehörde beschäftigt sich mit dem Schulstart und rät Eltern, dafür zu sorgen, dass ihre Kinder den Weg selbständig und sicher bewältigen können. Einige Tipps.

Deshalb empfehlen die Verkehrssicherheitsberater der Polizei, bei der Wahl des Weges lieber kleine Umwege in Kauf zu nehmen und so den Weg sicherer zu machen als zum Beispiel eine stark befahrene Straße an einer Fußgängerampel überqueren zu müssen.