Politik im Rhein-Kreis : Politiker fordern „Leichte Sprache“ bei Internetpräsenz

Rhein-Kreis Die Fraktionen von CDU, FDP und UWG/Freie Wähler-Zentrum wollen die Internetseite des Kreises niedrigschwelliger gestalten. Was kam bei der Diskussion am Mittwoch heraus?

Zu prüfen, welche Themen und Seiten der Internetpräsenz des Rhein-Kreises für Menschen mit sprachlichen Barrieren besonders relevant sind und die dann in „Leichte Sprache“ zu übersetzen – das forderten die Fraktionen von CDU, FDP und UWG/Freie Wähler-Zentrum in der Sitzung des Kreisausschusses am Mittwoch in einem Antrag. Ihre Begründung: Sprachliche Barrieren können Menschen ausgrenzen und von der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ausschließen.