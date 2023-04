Veranstaltung im Rhein-Kreis Planungen für 30. Niederrheinischen Radwandertag gestartet

Der Niederrhein ist Fahrradland, und ganz besonders deutlich wird das immer am ersten Sonntag im Juli, am Niederrheinischer Radwandertag, bei dem sich zwischen Rhein und Maas jeweils rund 30.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf den „Drahtesel“ schwingen. Zum 30. Mal geht diese Veranstaltung, die als größte ihrer Art in Deutschland zählt, am 2. Juli über die Bühne. Das Motto lautet „Zeitreise – 30 Jahre Niederrheinischer Radwandertag“. Im Kreishaus Neuss haben die Planer und Koordinatoren des Kreises, der Kommunen, des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) und der Radfreunde Jüchen jetzt die Weichen gestellt. Zum 30-jährigen Bestehen wurde vom Koordinator Niederrhein Tourismus ein neues Logo entwickelt. Es wird von den über 60 Städten und Gemeinden am Niederrhein und in den Niederlanden genutzt, die insgesamt über 80 Rundrouten anbieten.