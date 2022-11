Abschied im Rhein-Kreis Neuss : Nach 43 Jahren im Ruhestand – aber kein bisschen leiser

Rhein-Kreis Die Arbeit mit Kindern – das hat den stellvertretenden Schulleiter der Kreismusikschule erfüllt. Doch nach 43 Jahren ist Ottmar Nagel nun im Ruhestand und verfolgt weiter seine eigenen musikalischen Projekte.

Studiert hat Ottmar Nagel auf Lehramt mit dem Hauptfach Musik an der damals noch existierenden Pädagogischen Hochschule Neuss, dem sich ein Aufbaustudium an der Universität Köln anschloss. 1979 wurde er als Honorarkraft an eine Musikschule am Niederrhein für Gitarre und E-Bass verpflichtet: „Damals spürte ich, das war der richtige Beruf für mich“, sagt Nagel heute. Er konzentrierte all sein Engagement darauf und hat im Nachhinein alle Stationen musikalischer Förderung absolviert: Elementarunterricht, Eltern-Kind-Kurse, Familienpädagogik. Besonders haben es ihm die Jugend-musiziert-Wettbewerbe angetan, „weil dabei Schüler über einen langen Zeitraum begleitet und gefördert werden“.