Gewinnspiel : NGZ verlost zehn Gutscheinbücher

Der „Gutscheinbuch.de Schlemmerblock Rhein-Kreis Neuss & Umgebung“ enthält 70 Gutscheine, ist derzeit erhältlich zum Sonderpreis von 19,90 Euro (statt 34,90 Euro) und ab sofort bis zum 1. Dezember 2020 gültig. Außerdem gibt es noch eine zusätzliche Überraschung: Die GutscheinbuchPlus-Card in jedem Block gewährt Zugriff auf über 5000 weitere kostenlose, deutschlandweite Online-Coupons mit 2:1-Angeboten. Einfach unter www.gutscheinbuch.de/plus anmelden, Wunsch-Gutscheine online oder direkt über ein mobiles Endgerät generieren. Mit dabei in der Ausgabe sind unter anderem die Trattoria La Bruschetta Due in Neuss, das Restaurant Zimmermann in Neuss, das Nievenheimer Dorfcafé, das Theater am Schlachthof in Neuss, die Ahr-Therme in Bad Neuenahr oder das Legoland Deutschland Ressort in Günzburg.