Inklusion im Rhein-Kreis Designerin kreiert Tastmodelle

Rhein-Kreis · Sylvia Schalley stellt sogenannte tastbare Orientierungsmodelle her, um so auch blinden und sehbehinderten Menschen eine kulturelle Teilhabe zu ermöglichen. Eines ihrer Modelle steht in Knechtsteden.

22.12.2022, 04:50 Uhr

Die Designerin Sylvia Schalley entwirft detaillierte Tastmodelle für Menschen mit Sehschwäche, wie hier das Bronzemodell des Klosters Knechtsteden, das im Sommer fertiggestellt wurde. Foto: Wolfgang Walter

Von Elisabeth Keldenich