Freizeit im Rhein-Kreis Neuss : Zwischen Radtour und regionalen Produkten

Auf einer Radtour bietet sich oft ein Halt in Hofcafés oder Gastronomie-Betrieben an, die regionale Produkte anbieten. Dabei kann auch die Radtour selbst ein „regionales Produkt“ sein, wenn sie zum Beispiel entlang der Sehenswürdigkeit vor Ort führt und damit zu einem Ausflug in die lokale Geschichte einlädt. Foto: dpa/Fabian Sommer

Rhein-Kreis Gastronomen und Freizeitanbieter locken immer häufiger mit regionalen Produkten, zum Beispiel beim Stopp auf einer Radtour. Das schafft Identität und steht für regionale Wertschöpfung.

Regionale Produkte sind gefragt. Dabei geht es nicht nur um Nachhaltigkeit und kulinarische Genüsse. Maren-Corinna Nasemann, Ansprechpartnerin für Tourismus bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein, betont dass regionale Produkte auch ein wichtiger Faktor im Tourismus und in der Freizeitwirtschaft sind – wenn sie denn auch entsprechend vermarktet werden. „Im Rhein-Kreis Neuss gibt es viele Angebote und Möglichkeiten, regionale Produkte gezielt zu platzieren“, betont Nasemann. „Viele landwirtschaftliche Betriebe machen dies schon sehr gut und profitieren auch von der Lage von Hofcafé und Hofladen entlang beliebter Radrouten.“ Auch die Gastronomie setze vielerorts bereits auf Regionalität. „Dafür gibt es im Rhein-Kreis zahlreiche gute Beispiele, vom Gasthaus Stappen in Korschenbroich über Schloss Dyck bis hin zum Klosterhof Knechtsteden“, sagt Nasemann.

Diese Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Es gibt jedoch auch noch viel Nachholbedarf. „Generell könnten mehr Gastronomen und Hoteliers die Potenziale nutzen“, meint Nasemann. Zudem würden diese bisweilen nicht mit all ihren Möglichkeiten aufgegriffen. Werde in der Gastronomie zum Beispiel auf regionale Produkte gesetzt, dann könne in der Speisekarte auch ganz klar benannt werden, welcher landwirtschaftliche Betrieb die Produkte liefert. Das schaffe nicht nur Wiedererkennungswert und sei weit mehr als ein Imageträger. „Landwirtschaftliche Betriebe können ja genauso in ihren Hofcafés oder an Ständen auf dem Wochenmarkt darauf hinweisen, welche gastronomischen Betriebe sie beliefern“, erklärt Nasemann. Der Mix aus Marketing und gegenseitiger Unterstützung signalisiere zudem das Miteinander in der Region und lege den Fokus auf regionale Wertschöpfungsketten und Arbeitsplätze. Und es schafft natürlich Wiedererkennungswert und ist Ausdruck der Identität einer Region.

Info Woche des Tourismus Veranstaltung Die Industrie- und Handelskammern in NRW richten vom 8. bis 15. Februar ihre „IHK-Woche des Tourismus“ aus. Am 10. Februar geht es dabei um regionale Produkte. Weitere Themen der Online-Veranstaltungen während der IHK-Woche sind Fachkräfte, Digitalisierung und Geschäftsreisen. Programm Das Gesamtprogramm samt Anmeldemöglichkeit findet sich unter www.ihk-nrw.de im Bereich Veranstaltungen.

Dabei geht es auch immer um das Narrativ. „Regionalität lässt sich auch durch Social Media sehr gut vermarkten. Das können zum Beispiel Instagram-Stories sein, die zeigen, wie die frische Lieferung des landwirtschaftlichen Betriebs im Restaurant eintrifft“, sagt Nasemann. Damit lassen sich auch neue Zielgruppen erschließen.

Zudem stehen regionale Produkte – auch da ist das Narrativ wichtig – für eine gute Ökobilanz, kurze Liefer- und Transportwege, darüber hinaus stärken sie das Vertrauen zum Kunden und fördern die Entwicklung und Identifikation mit der eigenen Region. Die IHK greift dies auf und lädt für Donnerstag, 10. Februar, 14.30 bis 16 Uhr, zur Online-Veranstaltung „Nachhaltiger Tourismus im Rheinland: Regionale Produkte als Erfolgsfaktor“. Eine Anmeldung ist unter www.mittlerer-niederrhein.ihk.de/27753 möglich. „Wir werden unter anderem klären, welchen Anforderungen Anbieter gerecht werden müssen, wenn sie mit regionalen Produkten punkten wollen“, erklärt Nasemann.

Regionale Produkte sind jedoch nicht nur das, was auf den Teller kommt oder als Mitbringsel vor Ort verkauft wird. Auch Angebote wie die „Radlust Niederrhein“ zum Beispiel gehören dazu – also passgenaue Marketing-Instrumente. Das Projekt richtet sich an Radtouristen und zeigt eine rund 200 Kilometer lange Erlebnisreise mit dem Fahrrad durch die Region Mittlerer Niederrhein – dazu zählen neben dem Rhein-Kreis Neuss auch Mönchengladbach, Viersen und der Kreis Viersen. Und auch die Angebote von Niederrhein-Tourismus oder den Kommunen vor Ort rücken die Einzigartigkeit und die Sehenswürdigkeiten der Region in den Fokus. Das können auch thematische Wanderungen oder Radtouren sein. Dass der Niedergermanische Limes im vergangenen Jahr in die Unesco-Welterbe-Liste aufgenommen wurde, bietet zum Beispiel neue touristische Vermarktungsmöglichkeiten, an denen bereits gearbeitet wird. Denn die 385 Kilometer lange einstige Außengrenze des Römischen Reichs verlief auch durch den heutigen Rhein-Kreis. Ebenso dazu zählt der Hanse-Radweg. Er führt auf 450 Kilometer in acht Etappen in die historischen Zentren von 13 Städten am Niederrhein und in den Niederlanden. Start ist in Neuss.

Zudem liegt die neue Auflage der Broschüre „Kultur und Freizeit 2022“ druckfrisch vor. Sie wurde jetzt von Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, Kreisdirektor Dirk Brügge, Robert Abts (Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss) und Tourismusförderin Steffi Lorbeer vorgestellt. Die neue Auflage gibt auf 70 Seiten und sortiert nach Themen einen Überblick über Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, zur aktiven Bewegung und Erholung im Kreis, historische Sehenswürdigkeiten, Kulturattraktionen und Ausflugsziele für die ganze Familie inklusive. „Der Kultur- und Freizeitführer gibt den Bürgern bei uns im Rhein-Kreis Neuss Anregungen für ihre Freizeitgestaltung, richtet sich aber auch an auswärtige Gäste, die wir für einen Besuch bei uns im Kreis gewinnen möchten“, erklärt Hans-Jürgen Petrauschke.