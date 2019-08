Verkehr im Rhein-Kreis Neuss : Zwei Unfälle mit E-Scootern im Kreis seit Legalisierung

Rhein-Kreis Seit dem 15. Juni ist das Fahren mit sogenannten E-Scootern auf deutschen Straßen offiziell erlaubt. Bundesweit geraten derzeit immer mehr Unfälle mit den kleinen „Flitzern“ in die Schlagzeile. Aber wie ist die Lage im Rhein-Kreis Neuss?

Wie Polizeisprecherin Diane Drawe auf Nachfrage mitteilte, gab es in diesem Zeitraum bislang zwei Unfälle im Kreisgebiet. Einen in Kaarst und einen in Meerbusch. In diesen Fällen waren die E-Scooter-Fahrer zudem ohne Versicherungsschutz unterwegs. Darüber hinaus stellte die Polizei im Rhein-Kreis zwei weitere Scooter-Fahrer, die ohne die nötige Versicherung unterwegs waren. Einer war sogar unter Drogeneinfluss unterwegs.