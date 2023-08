Zustand der Brücken im Rhein-Kreis Neuss Planer stellen wenig Sanierungsbedarf fest

Die Zuständigkeit für Brücken und andere Ingenieurbauwerke hängt im Wesentlichen davon ab, welche Straße sie überspannen oder tragen. Für Kreisstraßen ist, wie der Name schon sagt, das Tiefbauamt des Rhein-Kreises zuständig, während die Autobahn GmbH des Bundes – natürlich – Autobahnbrücken- und Überführungen in Schuss halten muss. Landes- und Bundesstraßen unterhält der Landesbetrieb Straßen NRW mit Sitz in Mönchengladbach.