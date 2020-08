Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Zukunftsagentur lädt zu Strukturwandel-Diskussion

Rhein-Kreis Junge Menschen und Arbeitnehmer sollen ihre Meinung und ihre Wünsche zur Zukunft des Rheinischen Reviers äußern – bei digitalen „Reviergesprächen“.

Der Strukturwandel ist eines der zentralen Zukunftsthemen für die Region. Er wird die Arbeitswelt von morgen prägen und zahlreiche Veränderungen sowie Innovationen mit sich bringen. Die Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR) will die Menschen in der Region bei der Gestaltung einbinden. Bei den digitalen „Reviergesprächen“ am 18. und 27. August können junge Menschen und Berufstätige verschiedener Branchen ihre Meinung zum Strukturwandel mitteilen.

Das Rheinische Revier steht schließlich vor einem großen Wandel: Der Abbau der Braunkohle wird beendet, dadurch entsteht viel Raum für Neues – aber eben auch eine Lücke, die gefüllt werden muss, um Wirtschaftskraft und damit Lebensqualität in der Region zu erhalten. Der Wandel im Revier wird sich nicht sofort vollziehen, viele Menschen sehen diesen eingeleiteten Prozess auch kritisch. „Bei der Gestaltung des Strukturwandels möchten wir daher so viele Bürger wie möglich einbeziehen. Wir wollen die vielfältigen Meinungen und Standpunkte sammeln“, erklärt ZRR-Geschäftsführer Ralph Sterck. Das erste Online-Reviergespräch via Zoom für junge Menschen im Alter zwischen 16 und 25 Jahren findet am Dienstag, 18. August, zwischen 17 und 19 Uhr statt. Im Fokus stehen die Themen Bildung und Ernährung. Die ZRR möchte wissen: Wie wollen junge Menschen in Zukunft im Revier leben? Wie soll das Rheinische Revier in Zukunft aussehen? Was muss sich konkret ändern? Mit dabei sind Vertreter der Zukunftsagentur, die die Ideen und Anregungen mitnehmen, um diese in das sogenannte Wirtschafts- und Strukturprogramm (WSP) einzuarbeiten.