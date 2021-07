Kultur im Rhein-Kreis Neuss : Wie Zöllner und Schmuggler einander „verbunden“ waren

Rhein-Kreis Das Kreiskulturzentrum Sinsteden zeigt noch bis zum 18. September die Ausstellung „Grenzgänger – Zöllner und Schmuggler“ im Rahmen des Themenjahres „Provinz“ des Museumsnetzwerkes Rhein-Maas.

Zigarettenpackungen in einem Buch, Fußball oder in Autoreifen versteckt, Tabak in Körbe eingeflochten – der Phantasie, Ware unverzollt von einem Land ins andere zu bringen, sind keine Grenzen ausgesetzt. Auch das ist Teil der Ausstellung „Grenzgänger – Von Zöllern und Schmugglern“, die bis zum 18. September im Kulturzentrum Sinsteden zu sehen ist. Gezeigt wird sie im Rahmen des Themenjahrs 2021 des Museumsnetzwerks Rhein-Maas, dem rund 50 Ausstellungshäuser angehören, und das den Titel „Provinz“ trägt.