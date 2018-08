Rhein-Kreis Neuss: Zertifizierung als Fair-Trade-Kreis wird verlängert

Rhein-Kreis Neuss war Vorreiter in Deutschland : Zertifizierung als Fair-Trade-Kreis wird verlängert

Benjamin Josephs und Projektleiterin Renate Kuglin freuen sich, dass die Zertifizierung verlängert wurde. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Rhein-Kreis 2010 wurde der Rhein-Kreis erstmals als Fair-Trade-Kreis ausgezeichnet. Jetzt erneuerte der Dachverband die Zertifizierung.

Von Elisabeth Keldenich

Der Korb ist bunt gefüllt – mit ess- und trinkbarer Schokolade, Kaffeespezialitäten, Tee, diverse Saftsorten, Honig und obenauf leuchten T-Shirts mit dem Spruch „Ich trage Fair-Antwortung“. Denn alle Waren sind mit dem Fair-Trade-Logo versehen und symbolisieren einen Schritt hin zu einer gerechteren Welt, in der Menschen für ihre Produkte und die damit verbundene Arbeit angemessen entlohnt werden. Der Rhein-Kreis-Neuss ist Vorreiter in Deutschland und setzt diesen Gedanken auch in die Tat um – 2010 erfolgte erstmalig die Auszeichnung als Fair-Trade-Kreis.

Die Rezertifizierung wurde jetzt für weitere zwei Jahre vom Dachverband Transfair Deutschland bestätigt. Dafür müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein: „Der offizielle politische Wille, sich für das Thema einzusetzen, eine Gruppe mit Akteuren vor Ort, Einzelhandelsgeschäfte und Gastronomen, die Fair-Trade-Produkte anbieten, Schulen, Vereine und Kirchen, die mitziehen und eine aktive Pressearbeit“, zählt Benjamin Josephs, Pressesprecher des Rhein-Kreises-Neuss, auf. Ganz wichtig: die Unterstützung durch Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. „Denn das Ganze ist ein freiwilliger Einsatz, der sozialen Themen dient“, so Josephs. Es liege in unser aller Verantwortung, dass jeder von seinem Lohn leben könne. Die Transfair-Gesellschaft kontrolliert den Marktpreis durch Festlegung eines Mindestpreises, der sich durch bestimmte Abnahmen und Prämien vergrößern kann. So können Bauern in Afrika, Asien und Lateinamerika sich selbstständig ein sicheres Leben aufbauen.